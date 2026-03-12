US-Entertainerin Barbra Streisand (83) wird bei der 79. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Cannes mit der Ehrenpalme für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 23. Mai 2026 im Rahmen der Abschlussgala statt. Für die EGOT-Preisträgerin (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) ist es der erste Besuch bei dem Filmfestival an der Côte d'Azur.

Festivaldirektor Thierry Frémaux würdigt Streisand als "legendäre Synthese zwischen Broadway und Hollywood". Die Festivalleitung betont zudem, dass ihr beispielloser Erfolg in der Industrie beinahe verblasst gegenüber ihrem immensen Einfluss auf die Popkultur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Die Auszeichnung stellt Streisand in eine Reihe mit anderen Leinwandgrößen wie Meryl Streep, Jodie Foster, Robert De Niro und Tom Cruise, die diese Anerkennung in der Vergangenheit erhielten. Neben ihrem künstlerischen Werk würdigt die Festivalleitung auch ihr philanthropisches Engagement. Besonders hervorgehoben werden ihr Einsatz für das von ihr gegründete Barbra Streisand Women's Heart Center sowie ihr Engagement für Gleichberechtigung, Umweltfragen und Bildung.