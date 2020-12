Barrymore und Sandler sind bereit zum nächsten Team-Work

Adam Sandler und Drew Barrymore erhielten bei den "2020 MTV Movie & TV Awards" den "Dynamic Duo"-Preis für ihre Zusammenarbeit in den Komödien "The Wedding Singer" von 1998, "50 First Dates" von 2004 und "Blended" von 2014.

Aus der Chronologie geht deutlich eines hervor: Ein Film pro Jahrzehnt sollte für die beide eine Selbstverständlichkeit sein. Genau darauf spielten sie auch bei ihren virtuellen Preisreden an. Zunächst streute Drew ihrem Kollegen Rosen und meinte, es sei ein großes Vergnügen gewesen, mit ihm in den letzten drei Dekaden zusammenzuarbeiten, worauf Sandler entgegnete: "Und jetzt ist 2020 – du weißt hoffentlich, was das bedeutet, Drew? Wie haben ein neues Jahrzehnt und sollten wieder einen gemeinsamen Film machen."