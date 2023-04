Ben Affleck (50) kann seinen Kollegen und besten Freund Matt Damon (52) nicht als Mitbewohner empfehlen. In der "The Late Late Show with James Corden" hat der US-Schauspieler über die Zeit geredet, in der die beiden als junge Darsteller gemeinsam mit Afflecks Bruder Casey (47) eine WG in Los Angeles bewohnten.