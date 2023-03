Zudem habe Affleck generell kein Interesse mehr an SuperheldInnen-Geschichten. Als Hauptgrund nennt er Folgendes: "Die 'Justice League‘-Erfahrung, die Tatsache, dass mir diese Geschichten ziemlich repetitiv und weniger interessant erscheinen. (…) Ich sollte einen ‚Batman‘ inszenieren; und [Justice League] hat mich dazu gebracht, zu sagen: ‚Ich bin raus. Ich will so etwas nie wieder machen. Ich bin dafür nicht geeignet.‘ Das war die schlimmste Erfahrung, die ich je in einer Branche gemacht habe, die voll von beschissenen Erfahrungen ist. Es hat mir das Herz gebrochen.“

Während der Dreharbeiten zu "Justice League" verstärkte sich Afflecks Alkoholsucht, was diese Zeit natürlich für ihn noch schlimmer machte. Auch an Regisseur Joss Whedon ließ er kein gutes Haar: "Es gab eine Idee von jemandem [Joss Whedon], der kam und meine: 'Ich werde dich retten und wir werden 60 Drehtage machen (...) Ich habe das Geheimnis.’ Doch es war nicht das Geheimnis. Das war hart. Ich fing an, zu viel zu trinken. Ich war zurück im Hotel in London, es war entweder das oder aus dem Fenster springen. Und ich dachte nur: 'Das ist nicht das Leben, das ich will. Meine Kinder sind nicht hier. Ich bin unglücklich.‘"