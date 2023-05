Schauspieler Benedict Cumberbatch (46) und seine Familie sind in ihrem Londoner Zuhause von einem Mann bedroht worden. Die britische "Daily Mail" berichtet, dass er in den Vorgarten eindrang und mit einem Messer bewaffnet wüste Drohungen ausstieß. Der Fall wurde demnach bereits vor Gericht verhandelt und der Mann am 10. Mai verurteilt.