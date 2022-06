"Doctor Strange 3": Das sagt Cumberbatch zur MCU-Rückkehr

Nachdem er kürzlich in "Doctor Strange And The Multiverse Of Madness" eine atemberaubende Performance unter der Regie des Horror-Experten Sam Raimi geboten hat, ist unsere Hoffnung natürlich groß, Benedict Cumberbatch so bald wie möglich erneut als Marvel-Magier zu erleben.

Was der Star selbst über die Zukunft von Stephen Strange im MCU denkt, gab er nun in einem Interview mit "The New Indian Express" bekannt. Auf die Möglichkeit eines weiteren Films angesprochen, sagte er: "Ich hoffe doch, dass ich die Rolle noch einmal spielen darf. Doctor Strange ist ein hochkomplexer Charakter und man hat den Eindruck, da wäre noch viel mehr mit ihm zu erforschen. Diese Figur ist einfach brilliant und ich habe jedes Mal einen Mordsspaß, wenn ich sie verkörpere."