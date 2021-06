"Benicio del Toro-Tag": New Yorks Ehrung für den Hollywood-Star

Hollywood-Schauspieler Benicio del Toro (54) ist von der Stadt New York geehrt worden. Der in Puerto Rico geborene Schauspieler werde nicht nur für seine Arbeit vor der Kamera, sondern auch für seine Aufklärungsarbeit rund um Corona-Impfungen bei Latinos ausgezeichnet, hieß es am 24. Juni von Bürgermeister Bill de Blasio. Der 24. Juni solle deswegen "Benicio del Toro-Tag" sein.

Der Schauspieler hat unter anderem in Steven Soderberghs "Traffic – Macht des Kartells" mitgespielt und dafür 2001 einen Oscar bekommen.