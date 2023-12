Benjamin Zephaniah: "Peaky Blinders"-Star gestorben

Benjamin Zephaniah (1958-2023) ist an diesem Donnerstag (7. Dezember) im Alter von 65 Jahren gestorben. Seine Familie erklärte laut "The Independent" in einem Statement: "Mit großer Trauer und Bedauern geben wir den Tod unseres geliebten Ehemannes, Sohnes und Bruders in den frühen Morgenstunden bekannt."

Seine Frau sei immer an seiner Seite gewesen "und war bei ihm, als er starb. Wir haben ihn mit der Welt geteilt und wir wissen, dass viele schockiert und traurig über diese Nachricht sein werden. Benjamin war ein wahrer Pionier, er hat der Welt so viel gegeben." Vor acht Wochen sei bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert worden, teilte die Familie zudem mit.