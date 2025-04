Nach einer kurzen Pause im vergangenen Jahr soll es 2025 wieder eine glamouröse Gala geben. Erstmals werden die nach Romy Schneider (1938-1982) benannten Preise nicht in Wien vergeben. Kitzbühel ist dieses Jahr der Veranstaltungsort . Dabei arbeiten die Romy-Macher mit dem Filmfestival Kitzbühel zusammen, das vom 25. bis zum 30. November in dem Tiroler Nobelskiort stattfindet. Diese Kooperation ist auch ein Novum für die Romy.

Neue Aufgabe für Hans Sigl (55). Der "Bergdoktor"-Star wird 2025 die Romy-Verleihung moderieren . Das gab der "Kurier" bekannt , der seit 1990 den wichtigsten österreichischen Film- und Fernsehpreis veranstaltet. An der Seite von Hans Sigl wird die Schauspielerin Mirjam Weichselbraun (43) durch die Gala führen. Die Verleihung soll am 28. November 2025 über die Bühne gehen.

Schauspieler, Kabarettist und Moderator: Multitalent Hans Sigl

Für Hans Sigl ist die Romy nicht der erste Job als Moderator. Der gelernte Schauspieler ist seit 2022 an der Seite von Barbara Schöneberger (51) Gastgeber der Musikshow "Starnacht am Wörthersee". Der nebenberufliche Kabarettist war zudem schon Gastmoderator im "Kölner Treff" und beim "ZDF-Fernsehgarten". An den Silvesterabenden 2022/23 und 2023/24 läutete er neben der Schweizerin Francine Jordi (47) im Ersten das neue Jahr ein.

Bei den Romys ist Hans Sigl kein Unbekannter. Der Steirer hat den Preis schon viermal als beliebtester Seriendarsteller gewonnen.