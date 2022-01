Emilio Sakraya bei Berlinale 2022 zum "Shooting Star" erkoren

Neben dem Deutschen befinden sich Gracija Filipović aus Kroatien, die Dänin Marie Reuther, die Französin Anamaria Vartolomei, die Irin Clare Dunne sowie Hanna van Vliet aus den Niederlanden, der Portugiese João Nunes Monteiro, der Slowene Timon Sturbej, die Schwedin Evin Ahmad und die Schweizerin Souheila Yacoub auf der Liste der "Shooting Stars" 2022.

Sakraya hat unter anderem in "One Night Off", der Serie "4Blocks" mitgespielt und in Til Schweigers Film "Die Rettung der uns bekannten Welt". Auch im neuen Film von Regisseur Fatih Akin soll er zu sehen sein - mit "Rheingold" hat Akin die Lebensgeschichte des Rappers Xatar verfilmt. Sakraya übernahm darin die Hauptrolle.

Eine seiner ersten Rollen hatte der Schauspieler im Film "Zeiten ändern dich" über Rapper Bushido. Sakraya spielte auch in "Bibi & Tina"-Verfilmungen und der Netflix-Reihe "Tribes of Europa" mit. In den vergangenen Jahren veröffentlichte er auch immer wieder Musik.