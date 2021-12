Noah in "One Night Off" ist ein junger, frischgebackener Vater. Wie schaut es mit deinem persönlichen Kinderwunsch aus?

Ich hätte durchaus Bock! Aber da gehört ja viel mehr dazu ... Momentan bin ich beruflich so viel unterwegs, da kann ich mir Kinder in meinem Leben einfach nicht vorstellen. Zudem würde auch die Partnerin dazu fehlen. Ich sehe mich selbst also erst in sehr ferner Zukunft als Papa – nicht, weil ich nicht wollen würde, sondern weil es derzeit einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist. Wenn ich eine Familie habe, möchte ich auch Zeit für sie haben.

Was für eine Art Papa wärst du denn? Streng, locker, überfordert?

Hm, gute Frage! Überfordert eher nicht, ich bin relativ selten mit Dingen überfordert. Ich würde mir vor allem wünschen, dass ich eine Vertrauensperson für das Kind bin. Egal, was ist oder was er oder sie auch angestellt hat: Ich bin immer da und er oder sie kann immer mit mir reden! Ob man dafür extrem streng oder locker sein muss, kann man so pauschal nicht sagen und kommt wohl auch auf das Kind drauf an.