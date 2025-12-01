Bette Midler ist 80: Vollblut-Entertainerin feiert Geburtstag

Doch dann straft sie sich selbst Lügen. Okay, ihr Haar hat nicht mehr dieses helle Rot, es leuchtet jetzt mehr silbrig. Die berühmte wilde Lockenmähne ist ebenfalls Geschichte, sie trägt eine Hochsteckfrisur, die ihren schelmischen Augenausdruck unterstreicht. Und sie hat immer noch dieses wunderbar unverschämte, zeitlose Lachen, gegen das kein Kraut gewachsen ist.

Es reicht! Sie wolle mit dem Singen aufhören, soll sie angekündigt haben. Schließlich sei sie nicht mehr die Jüngste. Das mag schon stimmen, denn am 1. Dezember 2025 wird Bette Midler 80 Jahre alt .

"Eine Stimme der Vernunft, der Ehrlichkeit und vor allem der Ehre!"

So war es Mitte Oktober bei ihrem letzten großen öffentlichen Auftritt. Bette Midler war Gast in der CBS-Talkshow von Stephen Colbert (61). Dieser beliebte Satiriker und Moderator hatte in der Vergangenheit oft über US-Präsident Donald Trump (79) gewitzelt. Seine "The Late Show with Stephen Colbert" wird im Mai 2026 eingestellt, eine "rein finanzielle Entscheidung", sagt CBS. Insider vermuten jedoch, dass Paramount, der Mutterkonzern von CBS, mit der Absetzung die Trump-Regierung günstig stimmen will, um deren notwendige Zustimmung zu einem Besitzerwechsel zu bekommen.

Auch Bette Midler hat selten eine Gelegenheit ausgelassen, um sich über Donald Trump lustig zu machen, und wenn sie sich über jemanden lustig macht, kann das ziemlich ätzend sein. Trump hat sie erbost unter anderem als "abgehalfterte Psychopathin" bezeichnet.

Nun trifft also Bette Midler bei Stephen Colbert ein. Sie ist putzmunter, niemand kommt auf die Idee, dass diese agile kleine Lady (1,55 m) stramm auf die 80 zugeht. Sie sagt Colbert, er sei "eine Stimme der Vernunft, der Ehrlichkeit und vor allem der Ehre!"