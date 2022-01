Betty White nahm kurz vor ihrem Tod noch Fan-Botschaft auf

Film-Botschaft

Whites Botschaft an ihre Fans ist in Boettchers Films "Betty White: A Celebration" zu sehen, der am 17. Jänner in Hunderten US-Kinos anlaufen sollte. "Es war der 20. Dezember, bei ihr zu Hause. Betty liebte es, sich in Schale zu werfen, wie sie es nannte. Das Kleid, die Frisur, der Look - sie liebte das einfach", sagte Boettcher weiter über die Aufnahme. Produziert hat er den Film mit Mike Trinklein. Darin kommen auch Kollegen wie Ryan Reynolds und Robert Redford zu Wort.