Fan von "Girls United"

Murray nennt zwar keinen Titel, doch die Andeutungen sprechen für sich: Er erwähnt, dass er kürzlich beim Dreh eines Marvel-Films mitgewirkt habe – wobei ihm schon bewusst ist, welches Geheimnis er da ausplaudert, wie aus seinem Zusatz hervorgeht: "Das darf ich Ihnen vermutlich gar nicht erzählen, aber egal…."

Außerdem geht er dann noch näher ins Detail, da er sagt, er habe unter der Regie des "Girls United"-Macher gearbeitet – und damit ist Peyton Reed gemeint, der bereits die beiden ersten "Ant-Man"-Teile inszeniert hat.

Reed sei auch der Grund für Murrays Mitwirken am Marvel-Film gewesen, da er dessen bescheidene Art und das Werk "Girls United" schätze. Vom MCU und von Superhelden hält der Star allerdings nicht so viel. Daher ist es wohl auch wahrscheinlich, dass Murray in "Ant-Man 3" nur einen kurzen Gastauftritt übernommen hat.

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" kommt am 26. Juli 2023 in die Kinos.