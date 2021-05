"Pose" als Sprachrohr

Obwohl er als Billy Porter nicht über seine Diagnose sprechen wollte, konnte er die Thematik mit seiner Rolle als Pray Tell in "Pose" aufarbeiten. In der ersten Staffel erhielt Pray ebenfalls die HIV-Diagnose.

"Das war eine Möglichkeit, diese Scham aufzuarbeiten, und wo ich dennoch in diesem Moment stand. Der brillante Pray Tell und diese Chance ergaben, dass ich alles, was ich sagen wollte, durch Pray sagen konnte. (...) Ich bin so viel mehr als diese Diagnose", beschrieb Porter im Interview seinen ersten Schritt, eine positive HIV-Diagnose offen zu thematisieren.

Billy Porter zeigt sich Jahre nach seiner HIV-Diagnose mittlerweile optimistisch: "Ich gehe zum Arzt und ich weiß, was in meinem Körper vor sich geht. Ich bin so gesund, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Es ist also an der Zeit, dass ich das alles hinter mir lasse und eine andere Geschichte erzähle. Es gibt kein Stigma mehr – hören wir auf damit. Es wird Zeit."

Die ersten beiden Staffeln von "Pose" sind auf Netflix verfügbar. Die dritte und finale Staffel soll noch in diesem Jahr beim Streaming-Service starten.