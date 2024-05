Die "Yellowstone"-Co-Stars Ryan Bingham (43) und Hassie Harrison (34) sind nun offiziell ein Ehepaar. Das Paar hat in Harrisons Familienanwesen in Dallas, Texas, den Bund fürs Leben geschlossen. Das verrieten die beiden in einem Interview mit "Vogue". Der Dresscode für die Zeremonie war demnach "Cowboy Black Tie". "Ich wusste, dass ich Western wollte, aber es sollte elegantes Western sein", so die Braut.

"Von Anfang an wollten Ryan und ich einen Tag kreieren, der nicht nur eine Aneinanderreihung von Ereignissen ist, sondern ein von Herzen kommendes Erlebnis, bei dem Emotionen, Behaglichkeit, Vertrautheit und echte Momente mit den Menschen, die wir am meisten lieben, im Mittelpunkt stehen", sagte Harrison dem Magazin. "Jede Entscheidung war ein Spiegelbild von uns, und mitzuerleben, wie das alles zum Leben erweckt wurde, war unglaublich."