John Dutton Sr.

Der Urgroßvater von John Dutton ist der Patriarch der Dutton-Familie, der in Montana ein Ranchimperium aufbaut. In "1883" ist er ein ehrgeiziger Pionier, der mit seiner Familie auf der Suche nach einem besseren Leben nach Westen reist, während er in "1923" als erfahrener Rancher und Vaterfigur agiert, der die Traditionen seiner Familie bewahrt.