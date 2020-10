Biografie: Matthew McConaughey wurde mit 15 Jahren missbraucht

In seinem neuen Buch "Greenlights" schildert Matthew McConaughey seine persönlichen Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch. Darin enthüllt er, dass er mit 15 Jahren zum Sex genötigt wurde, wie "Variety" berichtet. Der Schauspieler sei damals erpresst worden. "Ich war mir sicher, dass ich wegen des vorehelichen Geschlechtsverkehrs in die Hölle komme", so McConaughey.