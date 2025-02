Ihre Namen werden in der Klageschrift nicht genannt . Sie werden darin auch nicht direkt zitiert aus Sorge, dass sie der gleichen Art von Cybermobbing und Drohungen ausgesetzt sein könnten wie Blake Lively. Gemäß "Hollywood Reporter" deuten Quellen allerdings darauf hin, dass es sich dabei um Jenny Slate (42) und Isabela Ferrer (25) handelt, da sie nicht sofort für einen Kommentar erreicht werden konnten. Slate ist eine erfahrene Komikerin und Schauspielerin, während Ferrer zum Zeitpunkt der Dreharbeiten erst 23 Jahre alt war.

Am 18. Februar soll Lively eine geänderte Beschwerde eingereicht haben vor dem Hintergrund, dass zwei weitere Schauspielerinnen des Filmsets bereit seien, über ihre unangenehmen Erfahrungen mit Justin Baldoni oder seinem Wayfarer Studios-Partner Jamey Heath auszusagen.

Weitere Opfer werden "aussagen und Dokumente vorlegen"

Livelys Sprecher kündigte kämpferisch an: "Wichtig ist, dass diese Opfer-Zeuginnen Frau Lively die Erlaubnis gegeben haben, ihre Mitteilungen in der geänderten Klageschrift zu teilen, und sie werden aussagen und Dokumente im Offenlegungsprozess vorlegen."

Die Gegenseite hat bereits öffentlich auf die neuen Entwicklungen reagiert. In einer Erklärung sagte Bryan Freedman, ein Anwalt von Baldoni, dass Livelys überarbeitete Klage "voll von substanzlosem Hörensagen von ungenannten Personen ist, die eindeutig nicht mehr bereit sind, vorzutreten oder ihre Behauptungen öffentlich zu unterstützen". Er fügte außerdem hinzu: "Da Dokumente nicht lügen und Menschen es tun, werden die bevorstehenden Befragungen derjenigen, die ursprünglich Frau Livelys falsche Behauptungen unterstützt haben, und derjenigen, die Zeugen ihres eigenen Verhaltens sind, aufschlussreich sein. Was hier wirklich unangenehm ist, ist der Mangel an tatsächlichen Beweisen, den Frau Lively hat."