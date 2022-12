Schwangere Blake Lively zeigt ihren Babybauch im Weihnachtspyjama

Ryan Reynolds begeht "unentschuldbaren" Fehler

Apropos Sneakers: Blake Lively hatte sich zur Feier des Tages für ein glitzerndes Paar entschieden. Ryan Reynolds schnitt dieses jedoch versehentlich weg. "Meine. Schuhe", kommentierte seine Frau den Beitrag, worauf er das Foto nochmals in voller Größe postete. "Ich habe die Schuhe meiner Frau auf dem Foto, das ich gepostet habe, herausgeschnitten", schrieb er in seiner Instagram-Story. Das sei "unentschuldbar" und tue ihm "leid für jeden, den ich mit diesem gefühllosen Mangel an Standhaftigkeit verletzt habe". Er sei nun auf dem Weg ins Krankenhaus - "um mein Gehirn wiegen zu lassen".

Blake Lively hatte ihre Schwangerschaft Mitte September bekannt gegeben. Sie und Ryan Reynolds sind seit 2014 bereits Eltern von Tochter James (7), 2016 folgte Tochter Inez (5) und 2019 schließlich die kleine Betty (2). Lively und Reynolds hatten sich 2011 beim gemeinsamen Dreh der Comicverfilmung "Green Lantern" kennen und lieben gelernt. Am 9. September 2012 gaben sie sich das Jawort.