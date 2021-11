Ryan Reynolds spricht offen über Sexleben mit Blake Lively

Da staunten die Moderatoren Jimmy Fallon und Jimmy Kimmel wohl nicht schlecht, als Ryan Reynolds und Will Ferrell sich einen Spaß erlaubten und ihre Rollen tauschten: Reynolds war geplanter Gast bei Kimmel, um über seinen neuen Film "Red Notice" zu sprechen, Ferrell sollte mit Fallon über seine Apple-Serie "The Shrink Next Door" plaudern. Stattdessen tauchte Reynolds bei Fallon und Ferrell bei Kimmel auf.