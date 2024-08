Unangemessene Aussagen?

Der Videotitel "Das Blake-Lively-Interview, wegen dem ich meinen Job kündigen wollte" spricht Bände. In der Videobeschreibung erklärte Flaa, es sei "die unangenehmste Interviewsituation" ihrer Karriere gewesen. Die Ursache dafür waren Bemerkungen der Schauspielerin. Zu Beginn beglückwünschte Flaa Lively zu ihrer Schwangerschaft. Ihr "Herzlichen Glückwunsch zu deinem Bäuchlein", gab die Hauptdarstellerin des Colleen-Hoover-Films prompt zurück.

Auch im Verlauf des Gesprächs hellte sich die Stimmung nicht auf. Auf Flaas Frage, ob die beiden Schauspielerinnen ihre Kostüme in "Café Society" (2016) mochten, reagierte Lively wenig erfreut. "Alle wollen über die Kleidung reden, aber ich frage mich, ob sie die Männer nach der Kleidung fragen würden", entgegnete sie ihr und vertiefte sich darauf stattdessen mit Posey in eine Konversation.

In der Videobeschreibung fragte Flaa: "Ist es nicht in Ordnung, jemandem zu seiner Schwangerschaft zu gratulieren oder eine andere Frau nach den Kostümen zu fragen, die sie in einem Film trägt?". In den Kommentaren erhielt sie zahlreich Zuspruch. "Das hat mich daran erinnert, wie ich in der Highschool gemobbt wurde", schrieb eine Person. "Als sie sofort so tat, als sei sie durch die Frage nach der Kleidung beleidigt? Verrücktes Verhalten. Sie zeigt wirklich ihr wahres Gesicht", pflichtete ihr ein anderer Zuschauer bei.