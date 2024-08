Die Romanvorlage heißt zwar im Original "It Ends with Us", muss aber gar nicht das Ende sein, da die US-Bestsellerautorin Colleen Hoover nach ihrem 2016 erschienenen Werk erst 2022 einen zweiten Teil mit dem Titel "It Starts with Us" hinterhergeschickt hat. Daher könnte die Verfilmung "Nur noch ein einziges Mal" durchaus ein zweites Mal erleben. An Blake Lively sollte es bestimmt nicht scheitern, denn sie genießt diese Romane offensichtlich, wie der Trailer beweist: