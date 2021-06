Blake Livelys Vater ist im Alter von 74 Jahren verstorben

Blake Livelys Vater Ernie ist vergangenen Donnerstag im Alter von 74 Jahren in Los Angeles verstorben. Bekannt wurde der Tod des US-Schauspielers aber erst jetzt – und der Todesfall wurde auch von einem Sprecher gegenüber dem "People"-Magazin bestätigt.

Als Todesursache wurden Herzprobleme genannt. Bekannt wurde der Vater von Blake Lively durch die Kultserie "The Waltons", die in den 70er-Jahren große Erfolge feierte. Seitdem arbeitete der Schauspieler an zahlreichen Fernsehproduktionen mit. Unter anderem spielte er in der Serie "Falcon Crest" und "Akte X". Mit Wesley Snipes war er im Actionfilm "Passagier 57" zu sehen.