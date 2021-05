Ryan Reynolds spricht ausnahmsweise ernste Worte über Blake Lively

Ryan Reynolds: Rührende Worte über Ehefrau Blake Lively

Der Schauspieler hat sich wirklich ins Zeug gelegt und versucht, in Worte zu fassen, wie sehr er die 33-Jährige als Mutter der gemeinsamen Kinder und als Partnerin schätzt: "Es kann nicht genug gesagt werden – du bist das Herz und die Seele jedes Augenblicks, den diese Familie teilt. Ich bin so dankbar für das Licht und die Freundlichkeit, die du in jede Sekunde unseres Lebens bringst", schrieb er unter das gemeinsame Selfie, das er anlässlich des Muttertags am Sonntag postete.

"Ich kann es in den Augen unserer Kinder sehen, in jedem Lachen, in jedem Zwinkern und in jedem Moment der Verletzlichkeit", fuhr er fort und eröffnete den Fans dabei seine poetische Ader. "Das Zeug, das man braucht, um 2021 eine Mutter zu sein, ist ein Akt purer Stärke und eine echte Heldinnentat."

Danach fuhr er in alter Manier fort und zeigte sich von seiner humorvollen Seite: "Ich hätte nie gedacht, dass anonymer Flughafen-Toiletten-Sex zu so etwas führen könnte", witzelt der 44-Jährige.

"Ich kann mich glücklich schätzen, ein bisschen von dem Sonnenlicht wiederzugeben, das du jeden Tag in uns allen zum Leuchten bringst. Alles Gute zum Muttertag, meine Liebe", so seine abschließenden Worte.