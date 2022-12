Bob McGrath ist tot: "Sesamstraße"-Star mit 90 verstorben

Gründungsmitglied der "Sesamstraße"

Bob McGrath war 1969 ein Gründungsmitglied der "Sesamstraße". Er "verkörperte die Melodien" der bahnbrechenden TV-Show "wie kein anderer", heißt es in einem weiteren Tweet. "Seine Auftritte brachten Generationen von Kindern auf der ganzen Welt Freude und Staunen", schreibt der Sesame Workshop.

Der am 13. Juni 1932 im US-Bundesstaat Illinois geborene Bob McGrath sang schon als Kind. Später studierte er Musik. Anfang der 1960er veröffentlichte McGrath in Japan erfolgreich Folk-Songs in japanischer Sprache. 1969 wurde er für die Rolle des Musiklehrers Bob Johnson für die "Sesamstraße" gecastet.