Bob Odenkirk bei "Better Call Saul"-Dreh kollabiert

Der US-Schauspieler Bob Odenkirk ist Medienberichten zufolge bei den Dreharbeiten zu der Fernsehserie "Better Call Saul" im US-Bundesstaat New Mexico zusammengebrochen. Mitarbeiter am Set hätten am 27. Juli rasch reagiert, und der 58-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Website "TMZ". Nach Angaben des Magazins "Variety" war zunächst unklar, unter welchen gesundheitlichen Problemen er leidet.