Nach Obduktion von Bob Saget: Weder Drogen noch Verbrechen

Saget, der für seine Rolle in der Hit-Sitcom "Full House" bekannt war, war am 9. Jänner tot in einem Hotelzimmer in Orlando von Beamten entdeckt worden. Der Stand-up-Komiker war in Florida auf einer Bühnentour unterwegs. Die Tour quer durch die USA sollte bis Juni andauern. Saget wurde 65 Jahre alt.