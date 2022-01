Bob Saget: Die "Full House"-Stars trauern um Serienvater

Mary-Kate und Ashley Olsen trauern um Bob Saget

Die Olsen-Zwillinge, die in der Serie "Full House" die gemeinsame Rolle der jüngsten Tochter Michelle übernahmen, ließen ein Statement via "Page Six" veröffentlichen. "Bob war der liebevollste, mitfühlendste und großzügigste Mensch", heißt es darin.

"Wir sind tief betroffen, dass er nicht mehr länger unter uns ist, aber wir wissen, dass er weiterhin an unserer Seite sein wird, um uns so würdevoll zu führen, wie er es immer getan hat. In Gedanken sind wir bei seinen Töchtern, seiner Frau und seiner Familie", so Mary-Kate und Ashley Olsen.

Die Zwillinge hatten wohl noch Kontakt zu Bob Saget. In einem Podcast hatte er Anfang 2021 von ihnen geschwärmt: "Ashley und Mary-Kate, ich liebe sie so sehr. Wenn ich in New York bin oder wenn sie hier sind, sehen wir uns, wann immer wir können."