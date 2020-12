Bond-Pistole von Sean Connery für über 250.000 Dollar versteigert

Eine von Sean Connery bei seinem ersten Auftritt als Geheimagent in "James Bond - 007 jagt Dr. No" (1962) benutzte Pistole ist in den USA für viel Geld versteigert worden. Ein Bieter ersteigerte die berühmte Walther PP am Donnerstag, den 3. Dezember, für 256.000 Dollar (rund 210.000 Euro), wie Julien's Auctions in Beverly Hills mitteilte. Das Auktionshaus hatte den Schätzwert zuvor mit 150.000 bis 200.000 Dollar beziffert. Über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt.