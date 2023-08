Drei Jahre ist es nun schon her, dass der aufstrebende Hollywood-Schauspieler und Marvel-Star Chadwick Boseman den Kampf gegen seine Darmkrebserkrankung verlor. Zu Ehren des "Black Panther"-Darstellers, der am 28. August 2020 mit nur 43 Jahren verstarb, veröffentlichte Co-Star Lupita Nyong'o (40) eine liebevolle Botschaft an Boseman und all seine Fans.