Christensen bestätigte demnach, dass Young spätabends nach einem Kinobesuch allein mit seinem Auto unterwegs war, als sein Fahrzeug auf einer Schnellstraße mit einem anderen Fahrzeug kollidierte, das in falscher Richtung fuhr. Der Schauspieler sei noch am Unfallort gestorben, der andere Fahrer sei ins Krankenhaus eingeliefert worden und überlebte.

Brad Everett Young , ein Schauspieler, der in beliebten Fernsehserien wie "Grey's Anatomy" mitwirkte, ist nach einem Autounfall in Los Angeles gestorben . Er wurde 46 Jahre alt . "Brads Leidenschaft für die Kunst und die Menschen dahinter war unübertroffen. Er lebte seine Mission, die Kreativität am Leben zu erhalten, und sein Vermächtnis wird durch Dream Loud Official weiterleben", erklärte Youngs Pressesprecher Paul Christensen laut "Entertainment Weekly".

Er war Schauspieler und Fotograf

Seit Ende der 1990er Jahre war Brad Everett Young in bekannten Fernsehserien zu sehen, darunter "Das Leben und Ich", "Beverly Hills, 90210" oder "Numbers - Die Logik des Verbrechens". In der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" hatte er ebenfalls einen Auftritt.

Zu den Filmen, an denen er mitwirkte, gehören "Men of Honor", "Trauzeuge gesucht!" oder "The Artist". Außerdem war Young Gründer von Dream Loud Official, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für den Erhalt von Kunst- und Musikprogrammen an Schulen einsetzt.

Er arbeitete darüber hinaus als Fotograf und lichtete unter anderem Stars wie Sarah Michelle Gellar oder David Harbour ab. Seine Arbeiten wurden US-Medienberichten zufolge etwa in "Vanity Fair", "Vogue" und "Harper's Bazaar" veröffentlicht.

Zu den prominenten Kollegen, die öffentlich um Brad Everett Young trauern, gehört unter anderem Schauspieler Chris McKenna. In den sozialen Medien erklärte er, dass er "völlig schockiert" sei. "Wir haben erst vor ein paar Wochen zusammen fotografiert und uns dieses Wochenende noch geschrieben", so McKenna. "Brad war ein so talentierter, lustiger, warmherziger und fürsorglicher Mensch. Er hat seine Zeit und sein Talent gespendet, er hat Geld für benachteiligte Schulen gesammelt, und ohne sein Licht ist die Welt heute ein Stück dunkler. Ruhe in Frieden, Kumpel."