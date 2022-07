Brad Pitt "liebt" seinen neuen Film "Bullet Train"

Eine weitere Leidenschaft des Hollywoodstars ist sein Weingut in Südfrankreich. Das Château Miraval bei Correns zwischen Marseille und Nizza liegt dem 58-Jährigen sehr am Herzen. "Er genießt Miraval sehr und hat die Gewinne immer wieder in das Anwesen gesteckt", erzählt die Quelle. Pitt und Jolie hatten das Anwesen 2008 gekauft. Im Februar 2022 reichte der Schauspieler Klage gegen seine Ex-Frau ein, nachdem diese ihren Anteil 2021 verkauft hatte.

Von den Rechtsstreitigkeiten lässt sich Brad Pitt aber offenbar nicht unterkriegen: Auf der Pressetour für "Bullet Train" soll er etwa "eine großartige Zeit" gehabt haben. "Der Drehplan war intensiv und herausfordernd für ihn. Er hat es geliebt", fügt der Insider hinzu.

"Bullet Train" läuft ab dem 4. August in den deutschen Kinos. In der Actionkomödie von Regisseur David Leitch (46) spielt Brad Pitt die Hauptrolle, einen Killer namens Ladybug. Neben ihm ist unter anderem Sandra Bullock (58) zu sehen. Der Film handelt von einem Shinkansen-Zug, in dem während der Fahrt fünf Auftragsmörder aufeinandertreffen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Kotaro Isaka (51).