Brad Pitt kann keine Gesichter erkennen

Denn in einem aktuellen Interview mit der US-amerikanischen Männerzeitschrift "GQ" sprach Pitt offen über sein Problem, Gesichter zu erkennen sowie sein Unvermögen, sich an sie zu erinnern. Diese Schwäche hat sogar einen Namen: Prosopagnosie ("Gesichtsblindheit") nennt man die Unfähigkeit, Menschen anhand ihres Gesichts zu erkennen beziehungsweise zu unterscheiden. Bei stärkerer Ausprägung ist es den Betroffenen sogar unmöglich, Familienmitglieder, FreundInnen oder KollegInnen zu erkennen. Anstatt dem Gesicht orientieren sie sich an anderen Merkmalen wie Frisur, Kleidung oder Stimme.

Nur sehr wenige Menschen haben diese Krankheit – und Pitt ist der festen Überzeugung, einer von ihnen zu sein. Diagnostiziert wurde Prosopagnosie bei ihm bisher nicht, doch aufgrund seiner Probleme im Alltag sei für den Schauspieler die Sache klar. Was ihm aber wirklich an die Nieren geht, ist, dass seine Mitmenschen ihn aufgrund seiner Gesichtsblindheit für distanziert, selbstbezogen, arrogant oder schlicht unfreundlich halten. "Niemand glaubt mir!", beklagt sich Pitt. Er würde sich wünschen, "eine andere [Person mit Prosopagnosie] [zu] treffen."