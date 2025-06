Schlimme Neuigkeiten für Brad Pitt (61): Die Polizei untersucht derzeit offenbar einen Einbruch in einem Haus in Los Angeles , das angeblich dem Schauspieler gehört. Der Hollywoodstar war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zu Hause, wie unter anderem "NBC News" berichtet.

Polizei sucht nach drei Verdächtigen

Die Polizei bestätigte dem Bericht zufolge zudem, dass das Haus durchwühlt worden sei und sich die Einbrecher mit einer unbekannten Menge an Gegenständen davongemacht haben. Die Ermittler sollen auf der Suche nach drei Personen sein, die über einen Zaun geklettert und durch ein Fenster in das Haus eingebrochen seien, so "NBC News". Das Promiportal "TMZ" veröffentlichte Fotos von Brad Pitts Anwesen in Los Angeles, die Handwerker zeigen, die mit Reparaturen beschäftigt sein könnten.

Der Schauspieler ist derzeit für seinen neuen Film "F1" auf Werbetour, in dem er den Formel-1-Fahrer Sonny Hayes spielt. Gerade ist der 61-Jährige offenbar in Japan unterwegs. Zuvor war Brad Pitt schon in London, auch in Mexiko und New York City hatte er sein neues Werk, bei dem Joseph Kosinski (51) Regie führte, bereits persönlich vorgestellt.