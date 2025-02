Einbrecher sollen ausgerechnet am Valentinstag in die Villa von Nicole Kidman (57) und Keith Urban (57) in Los Angeles eingedrungen sein. Das habe eine Quelle aus der Strafverfolgungsbehörde mitgeteilt, berichtet "NBC News ". Glück im Unglück: Das Paar sowie seine beiden Töchter Sunday (16) und Faith (14) sollen zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause gewesen sein.

Haben es Banden auf prominente Luxusimmobilien abgesehen?

Der Vorfall werde nun untersucht. In den vergangenen Monaten sind bereits etliche Prominente in den USA Opfer von Einbrechern geworden. Womöglich sind die Stars Opfer einer landesweiten Einbruchsserie von Banden, die es auf Luxusimmobilien abgesehen haben.

Am 5. Februar wurde etwa das Haus des Star-Stürmers Olivier Giroud (38) vom Los Angeles Football Club in Südkalifornien ausgeraubt. Die Diebe erbeuteten dabei eine "beträchtliche Menge" an Schmuck und andere Gegenstände. Am 9. Dezember wurde in das Haus des Quarterbacks der Cincinnati Bengals, Joe Burrow (28), eingebrochen. Auch die Football-Stars Patrick Mahomes (29) und Travis Kelce (35) von den Kansas City Chiefs sollen betroffen sein. Laut NBC News gaben sowohl die NFL als auch die NBA bereits im November Warnungen an ihre Spieler heraus, dass es häufig während der Arbeitszeiten zu Einbrüchen komme.