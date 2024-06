Vor einer Woche wurde bekannt, dass Brad Pitts (60) Tochter Shiloh Jolie-Pitt (18) den Nachnamen ihres Vaters offiziell streichen lassen möchte. Wie "TMZ" berichtete, sei ein entsprechender Antrag bei den Behörden gestellt worden. Auch seine Tochter Vivienne Jolie-Pitt (15) trat kürzlich bei einer Theater-Produktion nur noch als Vivienne Jolie auf. Doch wie reagiert der Vater selbst, der sich bis heute im Scheidungskrieg mit Ex-Frau Angelina Jolie (48) befindet, auf die Entscheidungen seiner Kinder? Ein Insider gab nun aktuell dem "People"-Magazin zu verstehen, dass Pitt über den offiziellen Antrag von Shiloh "informiert und verärgert" sei.

Für den sechsfachen Familienvater offenbar ein schwerer Schlag. Die Quelle berichtet weiter, dass Brad Pitt bei der Geburt von Shiloh sich so sehr gefreut habe, wie noch nie zuvor in seinem Leben. Er habe sich unbedingt eine Tochter gewünscht. "Die Erinnerung, dass er seine Kinder verloren habe, ist nicht leicht für Brad. Er liebt seine Kinder und vermisst sie. Er ist sehr traurig", so der Insider weiter. Zwar sei er mit seiner Partnerin Ines de Ramon glücklich, aber die Distanz zu seinen Kindern schmerze ihn sehr.