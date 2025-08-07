Seine Nichte würdigte sie als Frau mit "dem größten Herzen", die "bedingungslos für alle da war".

Brad Pitt mit seiner Mutter Jane gemeinsam auf dem roten Teppich bei einer Premiere in Los Angeles

Hollywood-Star Brad Pitt (61) trauert um den Verlust seiner Mutter Jane, die im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Zuerst hatte "TMZ" über den Tod berichtet. Ein Sprecher des Oscar-Preisträgers lehnte es ab, sich zu äußern. Jane Pitt war eine pensionierte Schulberaterin und hatte gemeinsam mit ihrem Ehemann William, einem ehemaligen Inhaber eines Transportunternehmens, drei Kinder in Springfield, Missouri, großgezogen. Neben Brad haben die Eltern noch zwei weitere Kinder: Sohn Doug und Tochter Julie.

Bewegende Worte der Enkelin Pitts Nichte Sydney, die Tochter seines Bruders Doug, würdigte ihre Großmutter am Mittwoch in einem bewegenden Instagram-Post. "Meine süße Grammy", schrieb sie, "wir waren noch nicht bereit, dich gehen zu lassen, aber zu wissen, dass du nun endlich wieder frei bist zu singen, tanzen und malen, macht es etwas erträglicher." Die junge Frau beschrieb Jane als Frau mit "dem größten Herzen", die "bedingungslos für alle da war, ohne Fragen zu stellen". Sie habe mit allen 14 Enkelkindern "ohne Probleme mithalten" können. "Es gab keine Grenzen für die Liebe, die sie gab, und jeder, der sie traf, spürte das", so Sydney weiter.

Brad Pitt in der "Today Show": "Ich liebe dich, Mama" Erst im Juni hatte Brad Pitt seiner Mutter eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. Gegenüber TV-Moderatorin Savannah Guthrie erwähnte er, dass seine Mutter täglich die "Today Show" schaue. "Ich muss meiner Mum Hallo sagen, weil sie dich jeden Morgen schaut", sagte er und fügte hinzu: "An Jane Pitt. Ich liebe dich, Mama." Dabei winkte er in die Kamera und schickte ihr einen Luftkuss. Obwohl Jane und William Pitt sich meist aus der Öffentlichkeit heraus hielten, begleiteten sie ihren berühmten Sohn gelegentlich zu wichtigen Veranstaltungen. So waren sie 2012 bei den Oscars dabei und 2014 bei der Premiere von Angelina Jolies Film "Unbroken". Brad Pitt hat sechs Kinder mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (50): Maddox (24), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) sowie die Zwillinge Vivienne und Knox (17).