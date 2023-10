Die Gerüchteküche brodelt: Bradley Cooper (48) und Gigi Hadid (28) wurden am vergangenen Sonntag erneut in New York gemeinsam abgelichtet. Fotos, die unter anderem "People" und "TMZ" vorliegen, zeigen die beiden bei einer Autofahrt und beim Ausladen von Gepäck aus dem Auto. Wie die US-Medien vermuten, kehrten die beiden offenbar von einem Wochenendtrip nach New York zurück.