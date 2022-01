In dem Film spielt Cooper Stanton Carlisle, der mit Tricks und Mentalisten-Training zu einem faszinierenden Betrüger in einem Zirkus wird – bis ihm das nicht mehr genügt, und er den Tycoon Ezra Grindle (Andrew Shaver) mit einer Masche abzocken will. Zur Hilfe steht ihm Psychiaterin Lilith Ritter (Cate Blanchett) zur Seite, doch wie das so oft mit BetrügerInnen ist, kann niemand ihnen trauen. Auch nicht die PartnerInnen.

Neben Cooper sind außerdem Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe und Toni Collette Teil des Films. "Nightmare Alley" startet am 20. Jänner bei uns in den Kinos. Hier geht's direkt zu den Spielzeiten.