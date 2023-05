Brooke Shields spielte mit elf Jahren in "Pretty Baby" eine Prostituierte

Shields drehte im Alter von elf Jahren den Film "Pretty Baby", in dem sie eine junge Prostituierte spielt. Sie sei wütend gewesen, dass Amerika den künstlerischen Gehalt des Films nicht verstanden habe, sagte sie im Interview. Im Alter von 14 Jahren verkörperte sie in "Die Blaue Lagune" einen Teenager, der zum ersten Mal Sex hat. Kurze Zeit später verursachte eine freizügige Werbung von ihr für die Modemarke Calvin Klein einen Eklat. "Oh, ich bin selbst überrascht, wie ich da durchgekommen bin", sagte sie der "Süddeutschen Zeitung". "Aber es liegt wohl nicht in meiner Natur, das Opfer zu spielen. "Ich armes kleines Ding" - das ist doch so uninteressant. Sich selbst zu bemitleiden, ist oft der bequemste Weg."

Später studierte Shields an der Universität Princeton französische Literatur. Gerade ist auf dem Streaminganbieter Hulu die Dokumentation "Pretty Baby: Brooke Shields" erschienen. Darin geht es um die öffentliche Sexualisierung, die die Schauspielerin als Kind und Teenager erdulden musste.