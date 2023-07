50. Todestag von Bruce Lee: Der unsterbliche "King of Kung Fu"

Mit seinen Filmen wird er zum Weltstar

Es folgten Serienauftritte, z.B. als maskierter Kato in "The Green Hornet" oder in "Batman" und ein erster Auftritt in einem abendfüllenden Hollywoodfilm: In "Marlowe" mit James Garner (1928-2014) durfte er innerhalb von Sekunden ein ganzes Büro mit seinen Füßen zerlegen. Seine Rolle als Kato rief vor allem bei den Chinesen von Hongkong eine ungeheure Begeisterungswelle hervor.

Der Produzent Raymond Chow (1927-2018) und sein Golden Harvest-Studio in Hongkong machten Lee mit seinen letzten vier Filmen zum Weltstar.

Der Tod kam wie aus heiterem Himmel. Offenbar hatten ihn die Dreharbeiten zu "Der Mann mit der Todeskralle" so stark mitgenommen, dass er am 10. Mai 1973 zusammenbrach. Er wurde in Hongkong und anschließend in Los Angeles untersucht, die Ärzte gaben grünes Licht, Lee reiste zurück nach Hongkong.

Dort wurde er am Abend des 20. Juli 1973 leblos ins Queen Elizabeth Hospital eingeliefert. Er hatte sich zuvor bei seiner Filmpartnerin Betty Ting Pei (76) hingelegt und von ihr eine Schmerztablette bekommen, weil er über starke Kopfschmerzen klagte.