12 atemberaubende Action-Serien auf Netflix, Amazon Prime & Sky

1. BANSHEE (4 Staffeln, 2013 – 2016)

Nicht viele Serien haben so einen rasanten Start zu bieten. Schon in der ersten Episode muss ein nach 15 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassener Meisterdieb ( Antony Starr) schleunigst untertauchen, um den auf ihn angesetzten Mafiakillern zu entgehen. Er macht sich auf die Suche nach seiner Frau Anastasia ( Ivana Miličević), die damals mit der Beute entkommen ist. Das führt ihn in die (fiktive) Kleinstadt Banshee, eine Amish-Gemeinde in Pennsylvania. Gleich bei seiner Ankunft ergreift der namenlose Dieb die Gelegenheit und nimmt – mit Hilfe seines Hacker-Freundes Job (Hoon Lee) – die Identität des vor seinen Augen ermordeten Sheriffs Lucas Hood an. Doch die neue Identität schafft neuen Ärger. Denn in der Stadt gibt der lokale Gangsterboss Kai Proctor ( Ulrich Thomsen) den Ton an.

" Banshee" strotzt nur so vor Gewalt, Sex und Intrige. Der ganz offensichtlich masochistische Hood hat im Gefängnis gelernt, Konflikte rasch und gewaltsam zu lösen. Der Sheriff entpuppt sich daher als Schlägertyp, der Konflikte gern mit den Fäusten austrägt. Aber seine direkte Art bringt Proctor in Bedrängnis und hinterlässt einen bleibenden Eindruck in dem Kaff. Und natürlich spielt auch die Liebe eine gewisse Rolle.

Am Ende der zweiten Staffel ist das spannende Action-Abenteuer eigentlich zu Ende erzählt. Danach tauchen neue Gegner für den falschen Sheriff auf, die es zu überwinden gilt. Die Handlung wird ein wenig dünner, aber das fällt kaum auf – denn in Sachen Action wird sogar noch einmal ein Schäuferl nachgelegt!

" Banshee" ist bei Sky zu sehen und auch auf Amazon Prime verfügbar, aber leider nicht im Prime-Abo enthalten.