Diagnose machte Bruce Willis' Ehefrau mitfühlender

"Plötzlich war ich nicht mehr alleine und ich konnte die Hilfe suchen, die Bruce, ich und unsere Familie dringend brauchten", fügt die 45-Jährige hinzu. In den vergangenen Monaten habe sie unter anderem gelernt, wie wichtig es sei, eine Gemeinschaft zu haben. "Bruces FTD-Diagnose war niederschmetternd, aber sie erklärte so viel von dem, was wir durchgemacht hatten", schreibt Heming Willis.

Heute sei die 45-Jährige viel hoffnungsvoller als zu Beginn der Diagnose. "Ich verstehe die Krankheit jetzt besser und bin mit einer unglaublichen Gemeinschaft an Unterstützern verbunden", schreibt sie.

Die Diagnose ihres Ehemannes habe sie zudem mitfühlender gemacht, so Heming-Willis. Sie merke, "dass ich mehr Raum für das habe, was andere durchmachen. Ich empfinde sowohl Dankbarkeit als auch Trauer." Es liege "viel Kraft darin, Fürsprecherin dieser Gemeinschaft zu sein".