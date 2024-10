Demi Moore (61) hat bei einer Diskussion auf dem 2024 Hamptons International Film Festival am 13. Oktober über die Demenz-Erkrankung ihres Ex-Mannes Bruce Willis (69) gesprochen. "Wissen Sie, ich habe das schon einmal gesagt. Die Krankheit ist, was die Krankheit ist. Und ich denke, man muss sie wirklich akzeptieren", so die Schauspielerin laut US-Magazin "People".

Willis, bei dem im vergangenen Jahr - nach einer Aphasie im Frühjahr 2022 - auch noch frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde, sei "aber in seinem jetzigen Zustand stabil". Moore versuche deshalb, sich nicht an die Vergangenheit zu klammern: "Wenn man an dem festhält, was war, ist das ein verlorenes Spiel. Aber wenn du kommst und ihnen auf Augenhöhe begegnest, findest du viel Schönheit und Süßes."

Demi Moore war von 1987 bis 2000 mit Bruce Willis verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Töchter: Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (30).