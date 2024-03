Keine lange Wartezeit auf nächsten Lanthimos-Stone-Film

"Poor Things" hatte erst im September letzten Jahres auf dem Filmfestival in Venedig seine umjubelte Weltpremiere gefeiert. Das Drama, in dem Emma Stones Figur Bella Baxter das Gehirn ihres eigenen ungeborenen Kindes eingesetzt wird, war bei der Oscarverleihung am 10. März mit insgesamt vier Trophäen ausgezeichnet worden, darunter neben Stones Award auch für das "Beste Kostümdesign" und "Beste Make-up".

In Lanthimos' Nachfolgewerk "Kinds of Kindness" übernimmt jetzt wiederum die frischgebackene Oscarpreisträgerin Stone die Hauptrolle. Zur Handlung ist gegenwärtig noch nichts bekannt. Neben Stone sind die ebenfalls in "Poor Things" zu sehenden Willem Dafoe (68) und Margaret Qualley (29) erneut mit von der Partie. Auch Jesse Plemons (35), "The Whale"-Star Hong Chau (44) und die aus der Serie "Euphoria" bekannte Hunter Schafer (25) gehören zum Cast.