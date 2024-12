Der heimliche Star von "Crocodile Dundee" ist tot . Das Krokodil Burt , das neben Paul Hogan (85) in dem Kultfilm von 1986 zu sehen war, starb am Wochenende. Dies gab der Reptilienzoo "Crocosaurus Cove" im australischen Darwin über seine Facebook-Seite bekannt .

In den 1980er-Jahren wurde Burt im australischen Reynolds River gefangen. 1986 stand er neben Paul Hogan alias "Crocodile Dundee" vor der Kamera. Die Komödie wurde zum erfolgreichsten australischen Kinofilm aller Zeiten.

Burt bald wieder im Kino zu sehen

Im Jahr 2025 können Fans von "Crocodile Dundee" Burt wieder auf der großen Leinwand erleben. Im zweiten Viertel des nächsten Jahres kommt "Crocodile Dundee: The 4K Encore Cut" in die Kinos. Zum ersten Mal läuft die Abenteuerkomödie in 4K-Qualität.

Schon Anfang 2025 startet "Crocodile Dundee: Lightning in a Bottle", eine Doku über das Kinophänomen mit erstmals gezeigtem Material.