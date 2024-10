Paul Hogan ist 85: "Crocodile Dundee"-Star feiert Geburtstag

Man sagt, dass Krokodile so gut wie nie altern. Sie sehen immer gleich aus, egal ob sie zehn, 20, 40 oder 80 Jahre alt sind. Das kann man von dem Mann, der als "Crocodile Dundee" in der ganzen Welt bekannt und berühmt wurde, leider nicht behaupten. Das Alter hat ihn (leicht) gebeugt, das Haar ist schütter geworden, der blaue Strahleblick ein bisschen wässrig.

Er hat eine schwere Zeit hinter sich. Vor zwei Jahren erkrankte er an retroperitoneale Fibrose, Morbus Ormond , eine seltene, chronische Entzündung des hinteren Bauchraums. Die Behandlung sei schlimmer gewesen als die Krankheit "und hat mich irgendwie schrumpfen lassen", sagte er im australischen Frühstücks-TV "Sunrise". Die Medikamente hätten seine Muskeln schwinden lassen, er sei immer dünner geworden. Er habe sich zeitweise nur im Rollstuhl fortbewegen können, nun aber ginge es ihm besser. "Ich kann alles essen, was ich will, ich kann nicht wieder zunehmen, aber ich bin wieder stark."

Er bekam seine eigene Sendung , die "Paul Hogan Show" , für die er die Texte schrieb. Die Sendung wurde neun Jahre lang in Australien, Südafrika und England ausgestrahlt. Daneben produzierte er populäre Werbespots, bei denen er Hauptrollen spielte, u.a. für Bier und den australischen Fremdenverkehrsverband, (die in den USA einen Touristenboom auslösten).

Es war die Rolle seines Lebens, sein "One-Hit-Wonder" , wie er mal dem Lifestyle-Magazin "Stellar" erzählte. Zuvor hatte sich der Australier aus Sydney mit verschiedenen Jobs wie Boxer, Chauffeur oder Anstreicher auf der berühmten Sydney Harbour Bridge durchgewurstelt. Dann wurde er Anfang der 70er in einer Talentshow im Fernsehen entdeckt: Der trockene Humor des schlagfertigen jungen Mannes kam gut an.

Es ist die Geschichte des von Aborigines aufgezogenen Krokodiljägers Mick Dundee, der im australischen Outback einer US-Reporterin das Leben rettet, mit ihr nach New York City geht und im Dschungel der zivilisierten Welt bestehen muss. Diese Rolle ist Paul Hogan wie auf den Leib geschrieben, denn er hat diese Situation selbst bei einem New-York-Besuch erleben müssen. Eine der schönsten Szenen des Films zeigt Crocodile Dundee in einer Straßenschlucht von Manhattan , mitten im Strom achtlos vorbeigehender Menschen: Mick Dundee grüßt jeden...

Schauspieler ist sechsfacher Vater

Diese Ehe (ein Sohn, geb. 1998) hält immerhin 23 Jahre, dann reicht Linda wegen "unüberwindbarer Differenzen" die Scheidung ein. Es wird eine einvernehmliche Trennung, das gemeinsame Haus wird angeblich an Chris Hemsworth (41) verkauft. Da ist der eingefleischte Australier schon längst in die USA gezogen mit Wohnsitz in Venice Beach in Kalifornien.

Und er dreht Filme, natürlich "Crocodile Dundee II", der ebenfalls ein schöner Erfolg wird, aber nicht so grandios wie der erste Teil. Es folgen weitere Kinoproduktionen, die allenfalls Achtungserfolge werden wie 2001 "Crocodile Dundee in Los Angeles", 2009 "Crocodile Daddy - Ein total verrückter Roadtrip" oder 2018 "Dundee - The Son of a Legend Returns Home", ein Werbefilm für Australien. 2020 steht er mit John Cleese (84) vor der Kamera und spielt sich selbst in "Come back, Mr. Dundee". Der Film bekommt vernichtende Kritiken, immerhin weist sein Heimatblatt "Sydney Morning Herald" darauf hin, dass Paul Hogans Humor noch "intakt" sei.