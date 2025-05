Denzel Washington (70) hat in Cannes überraschend die Ehrenpalme d'Or erhalten. Die Goldene Palme der 78. Filmfestspiele wurde ihm im Vorfeld der Weltpremiere von Spike Lees "Highest 2 Lowest" am 19. Mai überreicht.

Kurosawa-Neuverfilmung

Der Film "Highest 2 Lowest" ist bereits die fünfte Zusammenarbeit des Schauspielers und Filmemachers. Der Film läuft außerhalb des Wettbewerbs. Es ist Lees Neuinterpretation von Arika Kurosawas Krimi "High and Low" aus dem Jahr 1963. Der Film handelt von einem leitenden Angestellten eines Schuhherstellers in Yokohama, der Opfer einer Erpressung wird, als der Sohn seines Chauffeurs versehentlich entführt und als Geisel gehalten wird.

Zufälligerweise erfolgte Washingtons Ehrung auf den Tag genau 16 Jahre, nachdem Lees Debütfilm "Do the Right Thing" Weltpremiere im Wettbewerb das Palais feierte. Denzel Washington hat die Filmfestspiele von Cannes bisher nur einmal für einen Film der offiziellen Auswahl besucht - 1993 für Ken Branaghs Shakespeare-Adaption "Viel Lärm um Nichts".