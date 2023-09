Causa Teichtmeister: Alle Infos zum Gerichtsprozess

Am kommenden Dienstag wird am Wiener Landesgericht für Strafsachen gegen den früheren Burgschauspieler Florian Teichtmeister verhandelt, der sich wegen Besitzes und Herstellung zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen vor einem Schöffensenat verantworten muss. Im Fall einer Verurteilung drohen dem 43-Jährigen nicht nur bis zu drei Jahre Haft, sondern zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

Die Verhandlung findet aufgrund des regen medialen Interesses im Großen Schwurgerichtssaal statt. "Der Andrang ist groß, auch seitens der interessierten Öffentlichkeit", gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn bekannt. Die ersten Reihen des Saales sind für Medien reserviert, im Hinblick auf das beschränkte Platzangebot gibt es für Nichtmedienschaffende keine Garantie, überhaupt in den Saal gelassen zu werden.